На Львовщине расстреляли автомобиль: водитель госпитализирован

На Львовщине полицейские принимают меры для задержания злоумышленника, который обстрелял автомобиль "БМВ", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

12 июня около 11.00 полиции поступило сообщение о стрельбе, которая произошла в селе Сокольники, Львовского района.

Огнестрельные ранения получил водитель автомобиля - он госпитализирован.

Специальная полицейская операция для установления места пребывания и задержания злоумышленника продолжается.