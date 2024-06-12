ГУР підтвердило ураження одразу двох російських Су-57 в Ахтубінську

Під час атаки 8 червня аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії було уражено одразу декілька багатоцільових винищувачів Су-57. Підтверджену інформацію оголосив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє Ліга.net.

Він зазначив, що ураження відбулось майже за 600 км від лінії кордону з Україною.

Станом на зараз, за його словами, у ГУР можуть підтвердити, що в одного літака Су-57 є значні пошкодження, а в ще одного – легші, і, ймовірно, окупантам вдасться його відновити у швидші терміни.

"Тим не менш, факт: вперше уражено Су-57 і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі" , – додав Юсов.

Нагадаємо, 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії було уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. З'явились супутникові фото.

9 червня у ГУР повідомили, що могло бути уражено не один, а два багатоцільові винищувачі Су-57, проте підтвердженої інформації ще не було.