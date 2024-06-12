ГУР подтвердило поражение сразу двух российских Су-57 в Ахтубинске

В ходе атаки 8 июня аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России были поражены сразу несколько многоцелевых истребителей Су-57. Подтвержденную информацию объявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает Лига.net.

Он отметил, что поражение произошло почти в 600 км от линии границы с Украиной.

По состоянию на данный момент, по его словам, в ГУР могут подтвердить, что у одного самолета Су-57 есть значительные повреждения, а у еще одного – более легкие, и, вероятно, оккупантам удастся его восстановить в более быстрые сроки.

"Тем не менее, факт: впервые поражен Су-57, и впервые поражены сразу два таких "сверхновых" российских истребителя" , – добавил Юсов.

Напомним, 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России был поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. Появились спутниковые фото.

9 июня в ГУР сообщили, что могли быть поражены не один, а два многоцелевых истребителя Су-57, однако подтвержденной информации еще не было.