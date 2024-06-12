У ВМС розповіли, як росіяни зараз захищають Керченський міст

Російські війська зараз будують загородження у тимчасово окупованому Криму для того, щоб захистити від українських ударів незаконно збудований Керченський міст. Про це сказав в інтерв'ю журналістам речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Дзеркало тижня.

"Раніше у них на охороні мосту перебувало від 10 до 14 кораблів та катерів одночасно в морі, а зараз їх там нуль" , - наголосив речник.

За його словами, для його захисту росіяни нині будують інженерні споруди.

"Вони намагаються максимально звузити можливість маневру, звузити прохід для того, щоб контролювати було легше цю ділянку, цей район моря з метою, звісно, захисту тієї самої споруди" , - додав Плетенчук.

Раніше у Центрі журналістських розслідувань повідомляли, що армія РФ у травні розпочала встановлювати вздовж Керченського мосту бонові загородження для захисту від українських морських дронів.