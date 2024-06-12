В ВМС рассказали, как россияне сейчас защищают Керченский мост

Российские войска сейчас строят заграждения во временно оккупированном Крыму для того, чтобы защитить от украинских ударов незаконно построенный Керченский мост. Об этом сказал в интервью журналистам спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Зеркало недели.

"Раньше у них на охране моста находилось от 10 до 14 кораблей и катеров одновременно в море, а сейчас их там ноль" , - подчеркнул спикер.

По его словам, для защиты россияне сейчас строят инженерные сооружения.

"Они пытаются максимально сузить возможность маневра, сузить проход для того, чтобы контролировать было легче этот участок, этот район моря с целью, конечно, защиты этого сооружения" , - добавил Плетенчук.

Ранее в Центре журналистских расследований сообщали, что армия РФ в мае начала устанавливать вдоль Керченского моста боновые заграждения для защиты от украинских морских дронов.