ДПСУ: Викрито понад 480 груп, які допомагали ухилянтам перетинати кордон

З початку російського повномасштабного вторгнення вдалося викрити понад 480 злочинних груп, які допомагали військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїжджати з України. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу, повідомляє Новое время.

«За час воєнного стану вже викрито понад 480 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині громадянам» , — заявив він.

Раніше ДПСУ повідомляла, що українські прикордонники посилено працюють у туристичних районах заходу України, щоб виявити можливих ухилянтів.

Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв повідомляв, що багато правопорушників «маскуються під туристів, і під наміром відвідати туристичні місця, намагаються незаконно перетнути кордон».