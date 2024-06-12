ГПСУ: Разоблачено более 480 групп, которые помогали уклонистам пересекать границу

С начала российского полномасштабного вторжения удалось разоблачить более 480 преступных групп, которые помогали военнообязанным мужчинам незаконно выезжать из Украины. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга, сообщает Новое время.

«За время военного положения уже разоблачено более 480 преступных групп, специализировавшихся на том, что обещали содействие в незаконном пересечении гражданам» , — заявил он.

Ранее ГПСУ сообщала, что украинские пограничники усилено работают в туристических районах запада Украины, чтобы обнаружить возможных уклонистов.

Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев сообщал, что многие правонарушители «маскируются под туристов, и под намерением посетить туристические места, пытаются незаконно пересечь границу».