Перемога ультраправих на виборах ЄС загрожує підтримці України - The Hill

Переконлива перемога ультраправих партій на парламентських виборах до Європейського Союзу, які відбулися цими вихідними, ставить підтримку України під загрозу, оскільки скептичніші депутати отримують велику частку місць у законодавчій палаті. З посиланням на матеріал The Hill, повідомляє Дзеркало тижня.

Виборці здебільшого обирали поміркованих та лівих, але перемога ультраправих депутатів у Європі ставить під загрозу зусилля щодо підтримки чи стримування Росії. Найбільша загроза походить від французької ультраправої партії "Національне об'єднання", яка отримала більше місць у парламенті Франції та змусила президента Макрона оголосити про проведення нових виборів у Парижі, пише видання.

Вибори були зумовлені внутрішніми проблемами Європи, такими як імміграція, зайнятість та боротьба зі зміною клімату, але найбільша сухопутна війна на континенті з часів Другої світової війни була найбільшим зовнішньополітичним питанням для європейців, які йшли на виборчі дільниці, а безпека та оборона є одними з пріоритетів для виборців.

Зростаючий вплив скептично налаштованих до України законодавців у країнах від Німеччини до Австрії також віддзеркалює боротьбу, що триває у США, де ультраправі законодавці намагаються заблокувати військову допомогу Києву.

Партія "Брати Італії" прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні, яка була домінуючою силою в Італії протягом останніх двох років і закріпила свій вплив на виборах в ЄС на вихідних, не була антиукраїнською і співпрацювала з основними партіями ЄС. На противагу цьому, ультраправий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував дії в ЄС на підтримку України чи запровадження санкцій проти Росії та утримався від надання допомоги Києву.

Петер Креко, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, вважає, що будь-які ультраправі партії, які прийдуть до влади, швидше за все, наслідуватимуть приклад Італії, а не Угорщини. Він також попередив, що Росія розглядає ультраправі сили по всій Європі як "головні канали" для впливу на європейську політику.

Інший приклад — Словаччина, чий ультраправий прем'єр-міністр Роберт Фіцо, прийшовши до влади минулого року, негайно припинив військову допомогу Києву. Партія Фіцо програла прогресивній групі на виборах до ЄС, оскільки виборці відкинули деякі з його суперечливих політик.

Ще одним тривожним сигналом для України є піднесення партії "Альтернатива для Німеччини", яка посіла друге місце на виборах у Німеччині, випередивши Соціал-демократичну партію, очолювану канцлером країни Олафом Шольцем. Партія рішуче налаштована проти України й пообіцяла не надсилати їй більше зброї у боротьбі з Росією, хоча її лідери стверджують, що вони не пов'язані з Кремлем, а прагнуть до балансу у війні.

Інші ультраправі партії здобули перемогу в Польщі, Румунії, Болгарії та Австрії, створивши нову загрозу для підтримки України в Східній і Центральній Європі.

В Австрії Партія свободи здобула перше місце напередодні національних виборів у вересні. Австрія зберігає нейтралітет і не постачає зброю Україні, але може стати більшою проблемою на європейській арені, як це сталося з Угорщиною. Партія Свободи також рішуче налаштована проти України й вважається проросійською, а війна є великою проблемою в Австрії.