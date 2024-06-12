Победа ультраправых на выборах ЕС угрожает поддержке Украины - The Hill

Убедительная победа ультраправых партий на парламентских выборах в Европейский Союз, состоявшихся в эти выходные, ставит поддержку Украины под угрозу, поскольку более скептически настроенные депутаты получают большую долю мест в законодательной палате. Со ссылкой на материал The Hill, сообщает Зеркало недели.

Избиратели в основном выбирали умеренных и левых, но победа ультраправых депутатов в Европе ставит под угрозу усилия по поддержке или сдерживанию России. Самая большая угроза исходит от французской ультраправой партии "Национальное объединение", которая получила больше мест в парламенте Франции и заставила президента Макрона объявить о проведении новых выборов в Париже, пишет издание.

Выборы были обусловлены внутренними проблемами Европы, такими как иммиграция, занятость и борьба с изменением климата, но крупнейшая сухопутная война на континенте со времен Второй мировой войны была самым большим внешнеполитическим вопросом для европейцев, которые шли на избирательные участки, а безопасность и оборона являются одними из приоритетов для избирателей.

Растущее влияние скептически настроенных к Украине законодателей в странах от Германии до Австрии также отражает продолжающуюся борьбу в США, где ультраправые законодатели пытаются заблокировать военную помощь Киеву.

Партия "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая была доминирующей силой в Италии в течение последних двух лет и закрепила свое влияние на выборах в ЕС на выходных, не была антиукраинской и сотрудничала с основными партиями ЕС. В противоположность этому, ультраправый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал действия в ЕС в поддержку Украины или введение санкций против России и воздержался от оказания помощи Киеву.

Петер Креко, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, считает, что любые ультраправые партии, которые придут к власти, скорее всего, последуют примеру Италии, а не Венгрии. Он также предупредил, что Россия рассматривает ультраправые силы по всей Европе как "главные каналы" для влияния на европейскую политику.

Другой пример — Словакия, чей ультраправый премьер-министр Роберт Фицо, придя к власти в прошлом году, немедленно прекратил военную помощь Киеву. Партия Фицо проиграла прогрессивной группе на выборах в ЕС, поскольку избиратели отвергли некоторые его противоречивые политики.

Еще одним тревожным сигналом для Украины является подъем партии "Альтернатива для Германии", занявшей второе место на выборах в Германии, опередив Социал-демократическую партию, возглавляемую канцлером страны Олафом Шольцем. Партия решительно настроена против Украины и пообещала не присылать ей больше оружия в борьбе с Россией, хотя ее лидеры утверждают, что они не связаны с Кремлем, а стремятся к балансу в войне.

Другие ультраправые партии победили в Польше, Румынии, Болгарии и Австрии, создав новую угрозу для поддержки Украины в Восточной и Центральной Европе.

В Австрии Партия свободы завоевала первое место накануне национальных выборов в сентябре. Австрия сохраняет нейтралитет и не снабжает оружие Украине, но может стать большей проблемой на европейской арене, как это произошло с Венгрией. Партия Свободы также решительно настроена против Украины и считается пророссийской, а война является большой проблемой в Австрии.