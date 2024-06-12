У Нідерландах заявили, що ЄС тиснутиме на Угорщину через блокування допомоги Україні

Європейський союз планує посилити тиск на Угорщину до того, як вона почне головувати у Раді ЄС, адже це несправедливо, що одна країна може блокувати те, що хочуть усі інші. Про це в інтерв'ю заявила Міністр оборони Нідерландів Кайса ﻿Оллонґрен﻿, коментуючи питання фінансування допомоги Україні, повідомляє Суспільне.

Оллонґрен розповіла, що на останній зустрічі в Європейській раді майже кожна країна говорила про те, що угорське блокування Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні є неприйнятним.

Вона наголосила – країни звернулися до Угорщини, а також до Верховного представника Євросоюзу Жозепа Борреля, щоб вирішити цю проблему.