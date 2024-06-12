У Нідерландах заявили, що ЄС тиснутиме на Угорщину через блокування допомоги Україні
Європейський союз планує посилити тиск на Угорщину до того, як вона почне головувати у Раді ЄС, адже це несправедливо, що одна країна може блокувати те, що хочуть усі інші. Про це в інтерв'ю заявила Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, коментуючи питання фінансування допомоги Україні, повідомляє Суспільне.
Оллонґрен розповіла, що на останній зустрічі в Європейській раді майже кожна країна говорила про те, що угорське блокування Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні є неприйнятним.
Вона наголосила – країни звернулися до Угорщини, а також до Верховного представника Євросоюзу Жозепа Борреля, щоб вирішити цю проблему.
"Бо несправедливо, що одна країна може блокувати те, чого хочуть усі інші. Ми ще посилимо тиск на Угорщину, перш ніж вона почне головувати у Раді ЄС з 1 липня", – наголосила вона.