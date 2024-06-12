В Нидерландах заявили, что ЕС будет давить на Венгрию из-за блокирования помощи Украине

Европейский союз планирует усилить давление на Венгрию до того, как она начнет председательствовать в Совете ЕС, ведь это несправедливо, что одна страна может блокировать то, что хотят все остальные. Об этом в интервью заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, комментируя вопросы финансирования помощи Украине, сообщает Суспільне.

Оллонгрен рассказала, что на последней встрече в Европейском совете почти каждая страна говорила о том, что венгерская блокировка Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине – неприемлема.

Она акцентировала – страны обратились к Венгрии, а также к Верховному представителю Евросоюза Жозепу Боррелю, чтобы решить эту проблему.