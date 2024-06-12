В Нидерландах заявили, что ЕС будет давить на Венгрию из-за блокирования помощи Украине
Европейский союз планирует усилить давление на Венгрию до того, как она начнет председательствовать в Совете ЕС, ведь это несправедливо, что одна страна может блокировать то, что хотят все остальные. Об этом в интервью заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, комментируя вопросы финансирования помощи Украине, сообщает Суспільне.
Оллонгрен рассказала, что на последней встрече в Европейском совете почти каждая страна говорила о том, что венгерская блокировка Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине – неприемлема.
Она акцентировала – страны обратились к Венгрии, а также к Верховному представителю Евросоюза Жозепу Боррелю, чтобы решить эту проблему.
"Потому что несправедливо, что одна страна может блокировать то, чего хотят все остальные. Мы еще усилим давление на Венгрию, прежде чем она начнет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля", – подчеркнула она.