Пашинян заявив, що Вірменія залишить ОДКБ
Вірменія вийде з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка де-факто є контрольованим Росією військовим альянсом, сказав Пашинян під час виступу в парламенті 12 червня. З посиланням на місцеві ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.
На питання про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом з Азербайджаном".
"Ми вийдемо (з ОДКБ, – "ДС"), ми ухвалимо рішення", – додав прем'єр Вірменії, не уточнивши, коли такий крок буде ухвалений.
При цьому Пашинян наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ:
"Думаєте, повернемось назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося".
Нагадаємо, на початку травня прессекретар МЗС Вірменії Ані Бадалян заявив, що його країна не братиме участі у фінансуванні діяльності Організації договору з колективної безпеки.