Пашинян заявив, що Вірменія залишить ОДКБ

Вірменія вийде з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка де-факто є контрольованим Росією військовим альянсом﻿, сказав Пашинян під час виступу в парламенті 12 червня. З посиланням на місцеві ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

На питання про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом з Азербайджаном".

"Ми вийдемо (з ОДКБ, – "ДС"), ми ухвалимо рішення" , – додав прем'єр Вірменії, не уточнивши, коли такий крок буде ухвалений.

При цьому Пашинян наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ:

"Думаєте, повернемось назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося".

Нагадаємо, на початку травня прессекретар МЗС Вірменії Ані Бадалян заявив, що його країна не братиме участі у фінансуванні діяльності Організації договору з колективної безпеки.