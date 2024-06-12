Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ

Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая де-факто является контролируемым Россией военным альянсом﻿, сказал Пашинян во время выступления в парламенте 12 июня. Со ссылкой на местные СМИ, сообщает Деловая столица.

На вопрос о возможности выхода из ОДКБ Пашинян сказал, что некоторые его члены не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".

"Мы выйдем (из ОДКБ, — "ред."), мы примем решение" , — добавил премьер Армении, не уточнив, когда такой шаг будет принят.

При этом Пашинян подчеркнул, что Ереван не намерен возвращаться в ОДКБ:

"Думаете, вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся".

Напомним, в начале мая пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании деятельности Организации договора по коллективной безопасности.