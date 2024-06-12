Сили оборони знищили російську РЛС "Зоопарк" вартістю $25 млн

Кіберспеціалісти Служби безпеки України спільно з Силами оборони вразили ворожу станцію радіозв'язку "Зоопарк" вартістю $25 млн кількома FPV-дронами. Відповідні кадри опублікував прес-центр СБУ.

По цілі відпрацювали спецназівці Департаменту кібербезпеки.

Правоохоронці розповіли – російська армія хотіла ввести в оману українських бійців, розмістивши поряд із добре закамуфльованою РЛС кілька макетів, але "Зоопарк" це не врятувало.

Цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, зазначили силовики.