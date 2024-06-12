Силы обороны уничтожили российскую РЛС "Зоопарк" стоимостью $25 млн

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Силами обороны поразили вражескую радиолокационную станцию "Зоопарк" стоимостью $25 млн несколькими FPV-дронами. Соответствующие кадры опубликовал пресс-центр СБУ.

По цели отработали спецназовцы Департамента кибербезопасности.

Правоохранители рассказали – российская армия хотела ввести в заблуждение украинских бойцов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов, но "Зоопарк" это не спасло.

Этот комплекс достаточно редок во вражеской армии. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, отметили силовики.