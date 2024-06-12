Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблі (Оновлено)

Російські терористи вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 11 - дістали поранень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський

."Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і шість загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби" , - написав він.

За словами Зеленського, російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.

"Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх" , - заявив президент.

Пізніше пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури повідомила﻿, що внаслідок атаки загинули семеро людей, 20 – поранені

Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують наслідки ворожого удару, зазначили в прокуратурі.