Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, есть погибшие (Обновлено)

Российские террористы ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки погибли шесть человек, еще 11 - получили ранения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

."Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и шесть погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы" , - написал он.

По словам Зеленского, российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.

"Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них" , - заявил президент.

Позже пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры сообщила﻿, что в результате атаки погибли семь человек, 20 - ранены.

Спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших будет уточняться.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют последствия вражеского удара, отметили в прокуратуре.