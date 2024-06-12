У заяві за підсумками Саміту миру буде заклик до переговорів із "усіма сторонами" - ЗМІ

У висновках саміту миру у Швейцарії може йтися про те, що до майбутніх мирних переговорів після досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки і повернення військовополонених і викрадених дітей мають бути залучені «представники всіх сторін», повідомляє Радіо Свобода.

Про це йдеться в проєкті комюніке саміту миру у Швейцарії, який є у розпорядженні Радіо Свобода. Документ не є остаточним і його текст може бути змінений перед схваленням.

«Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає участі й діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили вжити конкретних кроків у майбутньому у вищезазначених сферах з подальшим залучення представників усіх сторін. Статут Організації Об’єднаних Націй, зокрема принципи поваги до територіальної цілісності й суверенітету всіх держав, може і буде служити основою в досягненні всебічного, справедливого і міцного миру в Україні» , – йдеться в проєкті.

Раніше цього місяця агентство Bloomberg писало, також посилаючись на проєкт документу, що саміт миру у Швейцарії матиме на меті прокласти шлях до залучення представників Росії до майбутніх переговорів.

У тексті, який є у розпорядженні Радіо Свобода згадка про представників РФ замінена на «всі сторони», а замість формулювання «війна РФ» проти України вжито «російська агресія».

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