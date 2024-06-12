В заявлении по итогам Саммита мира будет призыв к переговорам со "всеми сторонами" - СМИ

В заключении саммита мира в Швейцарии может идти речь о том, что к предстоящим мирным переговорам после достижения договоренностей по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращению военнопленных и похищенных детей должны быть привлечены «представители всех сторон», сообщает Радио Свобода.

Об этом говорится в проекте коммюнике саммита мира в Швейцарии, которым располагает Радио Свобода. Документ не окончательный и его текст может быть изменен перед одобрением.

«Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, в частности, принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой в достижении всестороннего, справедливого и крепкого мира в Украине» , – говорится в проекте.

Ранее в этом месяце агентство Bloomberg писало, также ссылаясь на проект документа, что целью саммита мира в Швейцарии будет проложить путь к привлечению представителей России к предстоящим переговорам.

В тексте, который есть в распоряжении Радио Свобода упоминание о представителях РФ заменено на «все стороны», а вместо формулировки «война РФ» против Украины употреблена «российская агрессия».

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