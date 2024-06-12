Росіяни виставили на сайтах з усиновлення викрадених українських дітей - FT

На російських сайтах з усиновлення з’явилася інформація принаймні про чотирьох українських дітей, яких окупанти викрали за перші місяці повномасштабного вторгнення﻿. Про це йдеться в розслідуванні Financial Times, повідомляє Ділова столиця.

Діти віком від 8 до 15 років значаться в українській базі як зниклі, але на російському сайті про їхнє походження нічого не вказано. Крім того, росіяни змінили імена та вік деяких дітей. Так, одній дитині вони дали нове російське ім’я та інший вік, а іншій дитині змінили ім’я на зросійщений варіант.

Вочевидь, дітей вивезли з державних дитячих будинків на окупованих територіях півдня та сходу України, проте всі вони мають родичів та опікунів. Ті не знали про місцеперебування дітей та відмовилися від коментарів, побоюючись поставити під загрозу їхнє повернення додому, зазначає видання.

Для ідентифікації дітей журналісти FT використовували інструменти розпізнавання обличчя, публічні записи та інтерв’ю із членами сімей. Також особи неповнолітніх підтвердили у Центрі захисту прав дитини — міжвідомчому українському органі.

Раніше New York Times повідомляла про 46 дітей, яких росіяни вивезли з Херсона та надали їм своє громадянство.

Загалом із моменту вторгнення у 2022 році до Росії депортували майже 20 тисяч дітей. Україні вдалося повернути 389 із них, зазначають журналісти.

Станом на середину травня Україна підтвердила незаконне вивезення понад 19 тисяч дітей.