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Россияне выставили на сайтах по усыновлению похищенных украинских детей - FT

Россияне выставили на сайтах по усыновлению похищенных украинских детей - FT
Фото: Рixabay

На российских сайтах по усыновлению появилась информация по крайней мере о четырех украинских детях, которых оккупанты похитили в первые месяцы полномасштабного вторжения﻿. Об этом говорится в расследовании Financial Times, сообщает Деловая столица.

Дети возрастом от 8 до 15 лет числятся в украинской базе как пропавшие, но на российском сайте об их происхождении ничего не указано. Кроме того, россияне сменили имя и возраст некоторых детей. Так, одному ребенку они дали новое российское имя и другой возраст, а другому ребенку сменили имя на обрусевший вариант.

Очевидно, детей вывезли из государственных детских домов на оккупированных территориях юга и востока Украины, однако у них есть родственники и опекуны. Те не знали о местонахождении детей и отказались от комментариев, опасаясь поставить под угрозу их возвращение домой, отмечает издание.

Для идентификации детей журналисты FT использовали инструменты распознавания лиц, публичные записи и интервью с членами семей. Также лица несовершеннолетних подтвердили в Центре защиты прав ребенка — межведомственном украинском органе.

Ранее New York Times сообщал о 46 детях, которых россияне вывезли из Херсона и предоставили им свое гражданство.

В общей сложности с момента вторжения в 2022 году в Россию депортировали почти 20 тысяч детей. Украине удалось вернуть 389 из них, отмечают журналисты.

По состоянию на середину мая Украина подтвердила незаконный вывоз более 19 тысяч детей.

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