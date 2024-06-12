В ЄС спрогнозували збільшення ВВП України

У Єврокомісії прогнозують, що повне виконання Плану України для реалізації програми Ukraine Facility може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%.﻿ Про це заявила заступниця директора Української служби Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) Європейської Комісії Марлен Мадсен у виступі на Міжнародній конференції з відновлення України, повідомляє Укрінформ.

«Коли Єврокомісія оцінювала План України відповідно до критеріїв, ми побачили, що повна реалізація Плану може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%. Безумовно, цим не можна нехтувати. Тож підбір та графік ключових реформ дуже важливі» , - сказала Мадсен.

Коментуючи визначені в українському плані 69 реформ, вона зазначила, що ідея полягала в тому, аби виявити саме ті сфери, які можуть допомогти Україні швидко інтегруватися до ринку ЄС.

За словами Мадсен, у Єврокомісії також хочуть, щоб цей план дав українським органам влади розуміння, як працювати з донорами та на внутрішньоукраїнському рівні, щоб мати єдине розуміння зростання у коротко- та середньострокому вимірі.

«Це стане потужним інструментом, який допоможе впоратися з усіма запитами та умовами різних донорів, щоб уряд насправді був рушієм усіх процесів задля отримання економічного зростання якомога швидше» , - акцентувала представниця Єврокомісії.

Вона також привернула увагу до того, що звіти про реформи, які містяться в Плані України, будуть координуватися із звітами про розширення ЄС.