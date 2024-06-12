В ЄС спрогнозували збільшення ВВП України
У Єврокомісії прогнозують, що повне виконання Плану України для реалізації програми Ukraine Facility може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%. Про це заявила заступниця директора Української служби Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) Європейської Комісії Марлен Мадсен у виступі на Міжнародній конференції з відновлення України, повідомляє Укрінформ.
«Коли Єврокомісія оцінювала План України відповідно до критеріїв, ми побачили, що повна реалізація Плану може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%. Безумовно, цим не можна нехтувати. Тож підбір та графік ключових реформ дуже важливі», - сказала Мадсен.
Коментуючи визначені в українському плані 69 реформ, вона зазначила, що ідея полягала в тому, аби виявити саме ті сфери, які можуть допомогти Україні швидко інтегруватися до ринку ЄС.
За словами Мадсен, у Єврокомісії також хочуть, щоб цей план дав українським органам влади розуміння, як працювати з донорами та на внутрішньоукраїнському рівні, щоб мати єдине розуміння зростання у коротко- та середньострокому вимірі.
«Це стане потужним інструментом, який допоможе впоратися з усіма запитами та умовами різних донорів, щоб уряд насправді був рушієм усіх процесів задля отримання економічного зростання якомога швидше», - акцентувала представниця Єврокомісії.
Вона також привернула увагу до того, що звіти про реформи, які містяться в Плані України, будуть координуватися із звітами про розширення ЄС.
«Що стосується цьогорічного звіту про розширення, ми також побачимо, як він координуватиметься з Планом України. З точки зору Єврокомісії, цей План є дуже успішним інструментом, щоб рухатися швидше в коротко- і середньостроковій перспективі і забезпечити подальшу інтеграцію в ЄС», - зазначила Мадсен.