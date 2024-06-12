В ЕС спрогнозировали увеличение ВВП Украины

В Еврокомиссии прогнозируют, что полное выполнение Плана Украины для реализации программы Ukraine Facility может привести к увеличению ВВП Украины на 6,2%. Об этом заявила заместитель директора Украинской службы Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению (DG NEAR) Европейской Комиссии Марлен Мадсен выступил на Международной конференции по восстановлению Украины, сообщает Укринформ.

«Когда Еврокомиссия оценивала План Украины в соответствии с критериями, мы увидели, что полная реализация Плана может привести к увеличению ВВП Украины на 6,2%. Безусловно, этим нельзя пренебрегать. Поэтому подбор и график ключевых реформ очень важны» , - сказала Мадсен.

Комментируя 69 реформ, определенные в украинском плане, она отметила, что идея заключалась в том, чтобы выявить именно те сферы, которые могут помочь Украине быстро интегрироваться в рынок ЕС.

По словам Мадсен, в Еврокомиссии также хотят, чтобы этот план дал украинским органам власти понимание, как работать с донорами и внутриукраинском уровне, чтобы иметь единое понимание роста в кратко- и среднесрочном измерении.

«Это станет мощным инструментом, который поможет справиться со всеми запросами и условиями разных доноров, чтобы правительство на самом деле было двигателем всех процессов для получения экономического роста как можно скорее» , - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Она также привлекла внимание к тому, что содержащиеся в Плане Украины отчеты о реформах будут координироваться с отчетами о расширении ЕС.