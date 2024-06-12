Маска викрили у сексуальних стосунках зі співробітницями SpaceX - WSJ

Як свідчать листування та спогади колишніх працівників, Ілон Маск міг мати сексуальні стосунки з колишньою стажисткою SpaceX та з однією співробітницею компанії. З посиланням на матеріал The Wall Street Journal, повідомляє Новое время.

SpaceX неодноразово звинувачували у тому, що в компанії панує культура сексуальних домагань. Нові свідчення, отримані WSJ, проливають світло на те, які стосунки з працівницями підтримував засновник компанії Ілон Маск.

Видання, яке опитало 48 людей, серед яких близькі жінок, які працювали в SpaceX, та колишні співробітниці компанії, а також переглянуло текстові повідомлення, електронні листи та інші свідчення, стверджує, що Маск мав сексуальні стосунки зі стажисткою компанії, яка зрештою була призначена на керівнику посаду, та ще однією співробітницею компанії. Крім цього, третій працівниці Маск пропонував стати матір'ю його дітей. Після відмови Маск відхилив її підвищення та поскаржився на її роботу.

Одна з жінок, з якими Маск мав сексуальні стосунки, також викликала гнів президентки SpaceX Гвінн Шотвелл. Вона звинуватила працівницю у тому, що та нібито має роман з її чоловіком. Зрештою Шотвелл сказала відділу кадрів SpaceX, що вона хотіла б, аби цю жінку усунули з посади виконавчої директорки.

Шотвелл відповіла на запит WSJ про коментарі твердженням про те, що це створює «абсолютно оманливу» історію про те, що таке робота в SpaceX. Шотвелл також переконує, що SpaceX розслідує всі скарги на переслідування та реагує належним чином.

Нагадаємо, у 2021 році п’ятеро колишніх співробітників SpaceX заявили, що про сексуальні домагання в компанії. Одна з цих жінок описала кілька випадків, коли її торкалися. На початку цього року колишній співробітник SpaceX подав позов про сексуальне насильство та дискримінацію. Управління громадянських прав Каліфорнії також веде розслідування щодо SpaceX через звинувачення у дискримінації жінок і помсти працівникам, які висловили занепокоєння.