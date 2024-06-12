Маска уличили в сексуальных отношениях с сотрудницами SpaceX - WSJ

Как свидетельствуют переписка и воспоминания бывших работников, Илон Маск мог иметь сексуальные отношения с бывшей стажеркой SpaceX и с одной сотрудницей компании. Со ссылкой на материал The Wall Street Journal.﻿, сообщает Новое время.

SpaceX неоднократно обвиняли в том, что в компании царит культура сексуальных домогательств. Новые свидетельства, полученные WSJ, проливают свет на то, какие отношения с сотрудницами поддерживал основатель компании Илон Маск.

Издание, опросившее 48 человек, среди которых близкие женщин, работавших в SpaceX, и бывшие сотрудницы компании, а также пересмотревшее текстовые сообщения, электронные письма и другие свидетельства, утверждает, что Маск имел сексуальные отношения со стажеркой компании, которая в конце концов была назначена на руководящую должность, и еще одной сотрудницей компании. Кроме этого, третьей сотруднице Маск предлагал стать матерью его детей. После отказа Маск отклонил ее повышение и пожаловался на ее работу.

Одна из женщин, с которыми Маск имел сексуальные отношения, также вызвала гнев президента SpaceX Гвинн Шотвелл. Она обвинила сотрудницу в том, что та якобы крутит роман с ее мужем. В конце концов Шотвелл сказала отделу кадров SpaceX, что она хотела бы, чтобы эту женщину отстранили от должности исполнительного директора.

Шотвелл ответила на запрос WSJ о комментариях утверждением о том, что это создает «абсолютно обманчивую» историю о том, что такое работа в SpaceX. Шотвелл также утверждает, что SpaceX расследует все жалобы на преследования и реагирует должным образом.

Напомним, в 2021 году пятеро бывших сотрудников SpaceX заявили, что о сексуальных домогательствах в компании. Одна из этих женщин описала несколько случаев, когда ее трогали. В начале этого года бывший сотрудник SpaceX подал иск о сексуальном насилии и дискриминации. Управление гражданских прав Калифорнии также ведет расследование в отношении SpaceX из-за обвинений в дискриминации женщин и мести работникам, которые выразили беспокойство.