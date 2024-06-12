Боррель: Припинення вогню лише заохотить Росію до подальшої війни

Будь-які пропозиції щодо припинення вогню за умови збереження репресивного окупаційного режиму на тимчасово окупованих Росією територіях України є небезпечними як для України, так і для європейської безпеки, оскільки такий розвиток міг би лише спровокувати країну-агресора на подальші територіальні зазіхання.﻿ Про це у власному блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

«Ця війна та її результат є екзистенційними для України, але також – для Європейської безпеки. Будь-яке припинення вогню, яке б дозволило Росії утримувати репресивний режим на окупованих територіях, було б лише нагородою для агресора, підривом міжнародного права та заохоченням для подальшої територіальної експансії Росії» , - зазначив Боррель.

Він наголосив, що всі доповіді ООН з початку російської агресії у 2022 році надають свідчення жорстоких репресій окупаційних сил проти українського населення та системних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

«Ніхто не бажає миру більше за українців. Водночас справедливі умови такого миру є важливими для України та для світу. Росія веде неспровоковану свавільну війну, виходячи зі своїх імперських амбіцій, тоді як Україна б’ється у війні за необхідністю, захищаючи власне право на існування» , - написав високий представник ЄС.

Він зазначив, що російський президент кілька днів тому в Санкт-Петербурзі знову підтвердив намір досягти «повної перемоги» на полі бою в Україні та власне небажання завершити цю війну. Натомість він розпочав новий наступ проти Харкова та продовжив масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. А його посли по всьому світу намагалися утримати країни світу від участі у Саміті миру у Швейцарії.

«Очевидно, що Росія не готова до переговорів у дусі доброї волі і могла б скористатися будь-яким припиненням вогню для переозброєння, щоб атакувати знову. Наративи Росії щодо миру навколо миру є лише замаскованою спробою легалізувати свою війну за захоплення територій» , - зауважив Боррель.

Він наголосив, що російські заяви про небажання брати участь у Саміті миру, навіть якби Росія отримала таке запрошення, нікого не здивували. При цьому участь близько 100 країн та організацій з Азії, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки свідчить про рішучу міжнародну підтримку для зусиль щодо завершення цієї російської війни на основі принципів Хартії ООН.

«На саміті можуть обговорюватися й інші пропозиції. Але ми переконані, що українська Формула миру з 10-ти пунктів залишається найнадійнішою основою для майбутніх мирних переговорів. Пропозиції, що не мають посилання на Хартію ООН та ігнорують політичний суверенітет, територіальну цілісність України, її право на самооборону, могли б дорівнювати заохоченню агресора та легітимації спроб Росії змінити кордони силою» , - зазначив високий представник ЄС

У цьому контексті він підкреслив, що відсутність Китаю на Саміті миру у Швейцарії та зусилля, спрямовані на те, щоб відвернути інші країни від участі у цій зустрічі, жодним чином не зміцнюють претензії Китаю на збереження власної нейтральності.