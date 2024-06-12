Боррель: Прекращение огня только поощрит Россию к дальнейшей войне

Любые предложения по прекращению огня при условии сохранения репрессивного оккупационного режима на временно оккупированных Россией территориях Украины опасны как для Украины, так и для европейской безопасности, поскольку такое развитие могло бы только спровоцировать страну-агрессора на дальнейшие территориальные посягательства. Об этом собственном блоге на сайте Европейской службы внешних действий написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«Эта война и ее результат экзистенциальны для Украины, но также – для Европейской безопасности. Любое прекращение огня, которое позволило бы России удерживать репрессивный режим на оккупированных территориях, было бы лишь наградой для агрессора, подрывом международного права и поощрением для дальнейшей территориальной экспансии России» , - отметил Боррель.

Он отметил, что все доклады ООН с начала российской агрессии в 2022 году дают показания жестоких репрессий оккупационных сил против украинского населения и системных нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

«Никто не желает мира больше украинцев. Вместе с тем справедливые условия такого мира важны для Украины и мира. Россия ведет неспровоцированную произвольную войну, исходя из своих имперских амбиций, в то время как Украина бьется в войне по необходимости, защищая собственное право на существование» , - написал высокий представитель ЕС.

Он отметил, что российский президент несколько дней назад в Санкт-Петербурге снова подтвердил намерение достичь «полной победы» на поле боя в Украине и нежелание завершить эту войну. Он начал новое наступление против Харькова и продолжил массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Его послы по всему миру пытались удержать страны мира от участия в Саммите мира в Швейцарии.

«Очевидно, что Россия не готова к переговорам в духе доброй воли и могла бы воспользоваться каким-либо прекращением огня для перевооружения, чтобы снова атаковать. Нарративы России относительно мира вокруг мира являются лишь замаскированной попыткой легализовать свою войну за захват территорий» , - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что российские заявления о нежелании участвовать в Саммите мира, даже если бы Россия получила такое приглашение, никого не удивили. При этом участие около 100 стран и организаций из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки свидетельствует о решительной международной поддержке усилий по завершению этой российской войны на основе принципов Хартии ООН.

«На саммите могут обсуждаться и другие предложения. Но мы уверены, что украинская Формула мира из 10-ти пунктов остается самой надежной основой для будущих мирных переговоров. Предложения, не имеющие ссылки на Хартию ООН и игнорирующих политический суверенитет, территориальную целостность Украины, ее право на самооборону, могли бы равняться поощрению агрессора и легитимации попыток России изменить границы силой» , - отметил высокий представитель ЕС

В этом контексте он подчеркнул, что отсутствие Китая на Саммите мира в Швейцарии и усилия, направленные на то, чтобы отвлечь другие страны от участия в этой встрече, никак не укрепляют претензии Китая к сохранению собственной нейтральности.