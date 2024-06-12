Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 12 червня, прибув з візитом до Саудівської Аравії.﻿ Про це йдеться в повідомленні президента в Telegram.

Як розповів Зеленський, під час свого візиту він зустрівся з його високістю спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

"Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це" , - написав Зеленський.

За його словами, також було обговорено підготовку до першого глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії.