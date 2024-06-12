Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії
Президент України Володимир Зеленський у середу, 12 червня, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Про це йдеться в повідомленні президента в Telegram.
Як розповів Зеленський, під час свого візиту він зустрівся з його високістю спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
"Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це", - написав Зеленський.
За його словами, також було обговорено підготовку до першого глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії.
"Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Високості допомогти у швидшому відновленні миру", - розповів президент.