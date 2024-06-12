Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июня, прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в сообщении президента в Telegram.
Как рассказал Зеленский, во время своего визита он встретился с его высоким наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
"Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предварительных договоренностей, результативное сотрудничество команд. Будем продолжать это", - написал Зеленский.
По его словам, также была обсуждена подготовка к первому глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии.
"Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира", - рассказал президент.