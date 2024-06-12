Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июня, прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в сообщении﻿ президента в Telegram.

Как рассказал Зеленский, во время своего визита он встретился с его высоким наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

"Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предварительных договоренностей, результативное сотрудничество команд. Будем продолжать это" , - написал Зеленский.

По его словам, также была обсуждена подготовка к первому глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии.