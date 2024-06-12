У Києві зафіксували тридцятирічний рекорд опадів

У Києві 12 червня випало більш ніж половина місячної норми опадів. Про це інформувала КМДА, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів, при тому, що нормативний обсяг опадів за місяць - 74 мм. Тобто за сьогодні у столиці випало більш ніж половина місячної норми.

"Злива з такою кількістю опадів у місті - вперше за останні 30 років" , - заявили в КМДА.

Нагадаємо, у столиці України 12 червня тривають зливи, кількість опадів уже майже втричі перевищила норму.

Також повідомлялося, що на Тернопільщині злива розмила земляний насип на мосту у селі Струсів на автошляху Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль.