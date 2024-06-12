В Киеве зафиксировали тридцатилетний рекорд осадков

В Киеве 12 июня выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом информировала КГГА, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что по состоянию на 15:00 ночной и дневной уровни составили 46 мм осадков, при том что нормативный объем осадков за месяц - 74 мм. То есть за сегодня в столице выпало более половины месячной нормы.

"Проливной дождь с таким количеством осадков в городе - впервые за последние 30 лет" , - заявили в КГГА.

Напомним, в столице Украины 12 июня продолжаются ливни, количество осадков уже почти втрое превысило норму.

Также сообщалось, что в Тернопольской области ливень размыл земляную насыпь на мосту в селе Струсов на автодороге Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь.