ДТЕК повідомила про втрату 90% потужностей ТЕС - FT

Через постійні російські атаки по енергетичним об’єктам у групи ДТЕК залишилось 460 МВт з 5 тис. МВт потужностей теплових електростанцій, сказав генеральний директор компанії Максим Тимченко під час міжнародної конференції з відновлення України у Берліні. Про це пише Financial Times.

"Станом на сьогодні ми маємо лише 460 МВт (0,5 ГВт – ред.) із 5 тис. МВт (5 ГВт – ред.), що були раніше" , – заявив він і уточнив, що мова йде про втрату 90% теплової генерації компанії.

Очільник ДТЕК наголосив, що для якнайшвидшого подолання енергетичної кризи в Україні потрібно розширити спроможності на імпорт електроенергії з поточних 1,7 ГВт до 2,25-2,5 ГВт.

Financial Times пише, що зараз ДТЕК співпрацює з енергетичними компаніями сусідніх європейських країн, щоб придбати та залучити устаткування, яке можна буде швидко встановити на пошкоджених ТЕС. Також йдуть перемовини з міжнародними донорами про відкриття нових кредитних ліній для фінансування термінових ремонтів.