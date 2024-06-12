ДТЭК сообщила о потере 90% мощностей ТЭС – FT

Из-за постоянных российских атак по энергетическим объектам у группы ДТЭК осталось 460 МВт с 5 тыс. МВт мощностей тепловых электростанций, сказал генеральный директор компании Максим Тимченко во время международной конференции по восстановлению Украины в Берлине. Об этом пишет Financial Times.

"По состоянию на сегодняшний день мы имеем лишь 460 МВт (0,5 ГВт – ред.) из 5 тыс. МВт (5 ГВт – ред.), которые были ранее" , – заявил он и уточнил, что речь идет о потере 90% тепловой генерации компании.

Глава ДТЭК подчеркнул, что для скорейшего преодоления энергетического кризиса в Украине нужно расширить способности на импорт электроэнергии с текущих 1,7 ГВт до 2,25-2,5 ГВт.

Financial Times пишет, что сейчас ДТЭК сотрудничает с энергетическими компаниями соседних европейских стран, чтобы приобрести и привлечь оборудование, которое можно будет быстро установить на поврежденные ТЭС. Также идут переговоры с международными донорами об открытии новых кредитных линий по финансированию срочных ремонтов.