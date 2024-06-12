Пісторіус: Росія зможе напасти на НАТО у 2029 році

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Росія може напасти на НАТО до 2029 року. Саме тому він пропонує запровадити 6-місячну службу в німецькій армії.﻿ З посиланям на німецьке видання zdf.heute, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Після 13-річної перерви припинення обов'язкової військової служби, Пісторіус представив ідею знову набрати солдатів. Він також має намір набрати 200 тисяч резервістів та поширити військовий обов'язок на жінок.

"За оцінками всіх міжнародних військових експертів, слід виходити з того, що Росія зможе здійснити військовий напад на державу НАТО або сусідню державу з 2029 року" , - заявив Пісторіус.

Зокрема, планується, що 18-річні хлопці та дівчата отримають анкети, щоб з'ясувати, хто з них готовий до служби. Їх отримають 400 тисяч людей, з яких відберуть 40 тисяч та викличуть їх на військові збори.

"Відбір здійснюється на основі критеріїв якості. Пісторіус припускає, що його концепція означатиме, що Бундесвер щороку зможе набирати 5000 додаткових солдатів. Мета – щороку збільшувати цю кількість" , - пише видання.

Пісторіус наголосив, що Бундесвер хоче набирати "найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших".