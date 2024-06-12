Писториус: Россия сможет напасть на НАТО в 2029 году

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Россия может напасть на НАТО до 2029 года. Именно поэтому он предлагает ввести 6-месячную службу в германской армии. Со ссылкой на немецкое издание zdf.heute, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

После 13-летнего перерыва прекращения обязательной военной службы, Писториус представил идею снова набрать солдат. Он также намерен набрать 200 тысяч резервистов и распространить воинскую обязанность на женщин.

"По оценкам всех международных военных экспертов, следует исходить из того, что Россия сможет совершить военное нападение на государство НАТО или соседнее государство с 2029 года" , - заявил Писториус.

В частности, планируется, что 18-летние ребята получат анкеты, чтобы выяснить, кто из них готов к службе. Их получат 400 тысяч человек, из которых отберут 40 тысяч и вызовут их на военное собрание.

"Отбор производится на основе критериев качества. Писториус предполагает, что его концепция будет означать, что Бундесвер ежегодно сможет набирать 5000 дополнительных солдат. Цель – ежегодно увеличивать это количество" , - пишет издание.

Писториус подчеркнул, что Бундесвер хочет набирать "сильнейших, подготовленных и мотивированных".