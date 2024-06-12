Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів

Уряд Литви 12 червня схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.﻿ З посиланням на заяву литовського Міністерства оборони, повідомляє Європейська правда.

Передання бронетранспортерів М113 ініціювали Міноборони та Збройні сили Литви у відповідь на прохання українського уряду до союзників допомогти Збройним Силам України у відбитті російської агресії.

БТР покликані допомогти ЗСУ в розмінуванні та є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування на чолі з Ісландією.