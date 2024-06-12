Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров
Правительство Литвы 12 июня одобрило передачу 14 бронетранспортеров М113 Вооруженным силам Украины. Со ссылкой на заявление литовского Министерства обороны, сообщает Европейская правда.
Передачу бронетранспортеров М113 инициировали Минобороны и Вооруженные силы Литвы в ответ на просьбу украинского правительства к союзникам помочь Вооруженным Силам Украины в отражении российской агрессии.
БТР призваны помочь ВСУ в разминировании и являются безвозмездным вкладом Литвы в поддержку, которую оказывает коалиция по разминированию во главе с Исландией.
"Ожидается, что груз прибудет в Украину в конце этой недели", – уточняет оборонное ведомство Литвы.