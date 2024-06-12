В ЄСПЛ відбулись усні слухання у справі щодо окупованого Донбасу

В Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) відбулися усні слухання у міждержавній справі в ЄСПЛ "Україна та Нідерланди проти РФ" щодо порушень прав людини на окупованих територіях Донбасу.﻿ З посиланням на Офіс президента України, повідомляє Європейська правда.

За результатами усних слухань уряд України очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку Росії та перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції.

Нагадаємо, у даній справі суд розглядає колективну скаргу України та Нідерландів проти РФ у тому, що вона після окупації Донбасу у 2014 році системно порушувала права людини на цих територіях, або не розслідувала скоєні там порушення, і як держава-окупант повинна нести відповідальність за події на цій території.

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко повідомила у Facebook, що Київ представив свою позицію щодо суті в частині міждержавної справи щодо Донбасу, починаючи з 2014 року, а також щодо прийнятності й суті в частині повномасштабного вторгнення.

Уряд Королівства Нідерландів представляв позицію стосовно збиття Росією літака рейсу МН17, включаючи виступ представника організації Foundation Air Disaster MH17, який представляв родичів загиблих.

Уряди Британії та Польщі окремо представили свою позицію, а спільну позицію всіх інших третіх сторін представила Норвегія. Їхні питання стосувалися екстратериторіальної юрисдикції, а також співвідношення міжнародного гуманітарного права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Представники Росії не з'явились на слуханнях.

Своєю чергою заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра зазначила, що агресивна та варварська поведінка РФ порушує всі основні принципи міжнародного права.