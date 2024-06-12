В ЕСПЧ состоялись устные слушания по делу касательно оккупированного Донбасса

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) состоялись устные слушания по межгосударственному делу в ЕСПЧ "Украина и Нидерланды против РФ" о нарушениях прав человека на оккупированных территориях Донбасса.﻿ Со ссылкой на Офис президента Украины, сообщает Европейская правда.

По результатам устных слушаний правительство Украины ожидает, что ЕСПЧ признает существование нарушений прав человека со стороны России и перейдет к этапу по справедливой сатисфакции.

Напомним, в данном деле суд рассматривает коллективную жалобу Украины и Нидерландов против РФ в том, что она после оккупации Донбасса в 2014 году системно нарушала права человека на этих территориях, или не расследовала совершенные там нарушения, и как государство-оккупант должна нести ответственность за события на этой территории.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко сообщила в Facebook, что Киев представил свою позицию по сути в части межгосударственного дела по Донбассу, начиная с 2014 года, а также по приемлемости и сути в части полномасштабного вторжения.

Правительство Королевства Нидерландов представляло позицию относительно сбития Россией самолета рейса МН17, включая выступление представителя организации Foundation Air Disaster MH17, который представлял родственников погибших.

Правительства Великобритании и Польши отдельно представили свою позицию, а общую позицию всех остальных третьих стран представила Норвегия. Их вопросы касались экстратерриториальной юрисдикции, а также соотношения международного гуманитарного права и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Представители России не появились на слушаниях.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая отметила, что агрессивное и варварское поведение РФ нарушает все основные принципы международного права.