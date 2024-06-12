Столтенберг підтвердив передачу Україні від Італії додаткову SAMP/T

Генсек НАТО Єнс Столтернберг підтвердив, що Італія передасть Україні ще одну систему SAMP/T. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє Новое время.

Столтенберг зазначив, що Італія пообіцяла ще одну SAMP/T після рішення Німеччини про передачу додаткової Patriot.

«Дотримуючись німецької пропозиції про додаткову систему Patriot, Італія пообіцяла ще одну SAMP/T. І я очікую, що найближчими днями і тижнями буде оголошено більше» , — сказав він.

Напередодні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готова передати новий пакет військової допомоги з системами SAMP/T для посилення ППО України.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що його країна найближчим часом передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети і боєприпаси.