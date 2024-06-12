Буданов прокоментував створення Сил безпілотних систем ЗСУ

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що створення Сил безпілотних систем в Україні є правильим. Але це лише підтримкою для військових. Про це він розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

У лютому цього року президент Володимир Зеленський доручив створити нову військову структуру в Україні. Мова про Сили безпілотних систем. У Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.

А вже 10 червня було призначено командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став полковник Вадим Сухаревський.

На думку голови ГУР, використання безпілотників на війні є правильним, але жоден дрон не виграє війну.