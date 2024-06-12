Буданов прокомментировал создание Сил беспилотных систем ВСУ

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что создание Сил беспилотных систем в Украине является правильным. Но это только поддержка для военных. Об этом он рассказал в интервью в эфире телемарафона, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

В феврале этого года президент Зеленский поручил создать новую военную структуру в Украине. Речь о силах беспилотных систем. В Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск.

А уже 10 июня был назначен командующий Сил беспилотных систем ВСУ. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

По мнению главы ГУР, использование беспилотников на войне правильно, но ни один дрон не выигрывает войну.