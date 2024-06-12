Столтенберг розповів про очікування щодо членства України на саміті НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує від членів Альянсу чітких формулювань щодо членства України на саміті у Вашингтоні. Про це він заявив на брифінгу перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, повідомляє Новое время.

«Не вдаватимусь у подробиці щодо точних формулювань, але я очікую, що ці формулювання будуть ще більш чіткими в нашому зобов’язанні щодо членства України в Альянсі» , — зазначив Столтенберг.

Він також висловив сподівання, що члени НАТО «зроблять важливі заяви» щодо надання Україні більшої кількості військової техніки, засобів ППО та артилерійських боєприпасів.

Столтенберг також заявляв, що НАТО візьме на себе відповідальність за координацію поставок зброї в Україну, якою раніше опікувались США.