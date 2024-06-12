Столтенберг рассказал об ожиданиях по членству Украины на саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает от членов Альянса четких формулировок относительно членства Украины на саммите в Вашингтоне. Об этом он заявил на брифинге перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает Новое время.

«Не буду вдаваться в подробности относительно точных формулировок, но я ожидаю, что эти формулировки будут еще более четкими в нашем обязательстве относительно членства Украины в Альянсе» , — отметил Столтенберг.

Он также выразил надежду, что члены НАТО «сделают важные заявления» о предоставлении Украине большего количества военной техники, средств ПВО и артиллерийских боеприпасов.

Столтенберг также заявлял, что НАТО возьмет на себя ответственность за координацию поставок оружия в Украину, которой ранее занимались США.