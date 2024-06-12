На Київщині після обстрілу знайшли касетні частини ракет Х-101 - Defense Express

Після ракетно-дронової атаки РФ у середу, 12 червня, правоохоронці виявили на території Київської області фрагменти касетних суббоєприпасів. З посиланням на дані Національної поліції України, повідомляє Новое время.

Там зазначили, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху. Правоохоронці закликали людей не підходити до місць падіння уламків ракет і дронів, які збила ППО.

У Нацполіції опублікували фото боєприпасів та уламка ракети. Як повідомляє видання Defense Express, ймовірно, це уламок крилатої ракети Х-101, яку запускає стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС.

12 червня касетні бойові частини знайшли мешканці Василькова та Глевахи, повідомляє портал.

Такі уламкові боєприпаси призначені для ураження легкої техніки на відкритих майданчиках, а також проти живої сили. Зокрема, у боєприпасах може бути встановлена система автоматичного підриву за таймером, який спрацьовує через певний час, зазначає Defense Express.

Перший випадок застосування Х-101 із касетними боєприпасами зафіксували 7 червня, коли росіяни направили більшість ракет на Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Вночі 12 червня росіяни масовано атакували Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та шахедами. Значна їх частина була націлена на Київ та Київську область, сили ППО збили усі ворожі цілі, повідомляли у КМВА.

У Київській області внаслідок ракетної атаки було поранено одну людину. На двох обʼєктах виникли пожежі.