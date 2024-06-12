В Киевской области после обстрела нашли кассетные части ракет Х-101 - Defense Express

После ракетно-дроновой атаки РФ в среду, 12 июня, правоохранители обнаружили на территории Киевской области фрагменты кассетных суббоеприпасов. Со ссылкой на данные Национальной полиции Украины, сообщает Новое время.

Там отметили, что взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения. Правоохранители призвали людей не подходить к местам падения обломков ракет и дронов, которые сбила ПВО.

В Нацполиции опубликовали фото боеприпасов и обломка ракеты. Как сообщает издание Defense Express, вероятно, это обломок крылатой ракеты Х-101, которую запускает стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

12 июня кассетные боевые части нашли жители Василькова и Глевахи, сообщает портал.

Такие осколочные боеприпасы предназначены для поражения легкой техники на открытых площадках, а также против живой силы. В частности, в боеприпасах может быть установлена система автоматического подрыва по таймеру, который срабатывает через определенное время, отмечает Defense Express.

Первый случай применения Х-101 с кассетными боеприпасами зафиксировали 7 июня, когда россияне направили большинство ракет на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ночью 12 июня россияне массированно атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и шахедами. Значительная их часть была нацелена на Киев и Киевскую область, силы ПВО сбили все вражеские цели, сообщали в КГВА.

В Киевской области в результате ракетной атаки был ранен один человек. На двух объектах возникли пожары.