Італія заявила про готовність прийняти наступну конференцію щодо відновлення України

Італія готова наступного 2025 року прийняти конференцію з питань відновлення України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, повідомляє Дзеркало тижня.

Глава відомства наголосив, що його уряд твердо налаштований підтримувати відновлення та реконструкцію України, про що свідчить присутність італійського бізнесу на Конференції в Берліні.

"Це тема, яку ми також поставили в центр нашого головування у G7: ми очікуємо конкретних результатів від конференції та готові взяти на себе її організацію в Італії у 2025 році" , – зазначив міністр.

Політик також додав, що італійська двостороння допомога – без урахування військової допомоги та внеску в загальноєвропейську – наразі становить понад 2 мільярди євро.

У відомстві повідомили, що у Конференції з відбудови у 2025 році візьмуть участь глави держав і урядів із 77 країн: загалом очікується близько 1800 учасників. Буде запрошено 500 компаній, з них 150 з Німеччини, 150 з України та 200 з інших країн-учасниць.