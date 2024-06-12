Италия заявила о готовности принять следующую конференцию по восстановлению Украины

Италия готова в следующем 2025 году принять конференцию по вопросам восстановления Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Антонио Таяни, сообщает Зеркало недели.

Глава ведомства подчеркнул, что его правительство твердо настроено поддерживать восстановление и реконструкцию Украины, о чем свидетельствует присутствие итальянского бизнеса на Конференции в Берлине.

"Это тема, которую мы также поставили в центр нашего председательства в G7: мы ожидаем конкретных результатов от конференции и готовы взять на себя ее организацию в Италии в 2025 году" , - отметил министр.

Политик также добавил, что итальянская двусторонняя помощь - без учета военной помощи и вклада в общеевропейскую - сейчас составляет более 2 миллиардов евро.

В ведомстве сообщили, что в Конференции по восстановлению в 2025 году примут участие главы государств и правительств из 77 стран: всего ожидается около 1800 участников. Будет приглашено 500 компаний, из них 150 из Германии, 150 из Украины и 200 из других стран-участниц.