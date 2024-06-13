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Курс валют НБУ на 13 червня

Курс валют НБУ на 13 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 13 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 12 червня знизився до рівня 40.4441 за 1 долар.

Євро подорожчав на 7 коп. до 43.5320 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.6026 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.1587 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.0318 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.444 100 --0.0737
EUR Євро 43,532 000 +0.0726
GBP Фунт стерлінгів 51.602 600 --0.009
CHF Швейцарський франк 45.158 700 --0.0268
PLN Польський злотий 10.031 800 +0.022

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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