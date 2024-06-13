Курс валют НБУ на 13 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 13 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 12 червня знизився до рівня 40.4441 за 1 долар.

Євро подорожчав на 7 коп. до 43.5320 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.6026 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.1587 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.0318 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.444 100 EUR Євро 43,532 000 GBP Фунт стерлінгів 51.602 600 CHF Швейцарський франк 45.158 700 PLN Польський злотий 10.031 800

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.