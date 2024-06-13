Курс валют НБУ на 13 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 13 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 12 червня знизився до рівня 40.4441 за 1 долар.
Євро подорожчав на 7 коп. до 43.5320 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.6026 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.1587 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.0318 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.444 100
|EUR
|Євро
|43,532 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.602 600
|CHF
|Швейцарський франк
|45.158 700
|PLN
|Польський злотий
|10.031 800
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.