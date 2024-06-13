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Курс валют НБУ на 13 июня

Курс валют НБУ на 13 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 13 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 июня, понизился до уровня 40.4441 за 1 доллар.

Евро подорожал на 7 коп до 43.5320 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.6026 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.1587 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.0318 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.444100 --0.0737
EUR Евро 43.532000 +0.0726
GBP Фунт стерлингов 51.602600 --0.009
CHF Швейцарский франк 45.158700 --0.0268
PLN Польский злотый 10.031800 +0.022

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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