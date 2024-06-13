Курс валют НБУ на 13 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 13 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 12 июня, понизился до уровня 40.4441 за 1 доллар.
Евро подорожал на 7 коп до 43.5320 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.6026 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.1587 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.0318 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.444100
|EUR
|Евро
|43.532000
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.602600
|CHF
|Швейцарский франк
|45.158700
|PLN
|Польский злотый
|10.031800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.