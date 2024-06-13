Курс валют НБУ на 13 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 13 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 июня, понизился до уровня 40.4441 за 1 доллар.

Евро подорожал на 7 коп до 43.5320 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.6026 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.1587 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.0318 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.444 100 EUR Евро 43.532 000 GBP Фунт стерлингов 51.602 600 CHF Швейцарский франк 45.158 700 PLN Польский злотый 10.031 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.